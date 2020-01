Cidade 31/01/2020 10:12 Cidade News Online Incêndio destrói estúdios de Rádio e Televisão PBC de Marcelândia Fotos: Paulo Junior PBC O PRÉDIO FOI INAUGURADO EM SETEMBRO DE 2019. O ESTÚDIO DA RÁDIO PBC APARENTEMENTE NÃO SOFREU NENHUM DANO, MAS FICARÁ FORA DO AR POR ALGUNS DIAS. Um incêndio destruiu parte da estrutura do prédio da Rádio PBC e da TV PBC emissora afiliada a rede Record de Televisão canal 13 em Marcelândia durante a madrugada desta sexta feira. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Equipamentos da sala de edição de ambas emissoras foram totalmente consumidos pelo fogo. O prédio foi inaugurado em setembro de 2019. O estúdio da Rádio PBC aparentemente não sofreu nenhum dano, mas ficará fora do ar por alguns dias.

Voltar + Cidade