Funcionário da Energisa e executado a tiros no trabalho Um trabalhador, identificado como Gerson Francisco Nunes, de 46 anos, à serviço da Energisa, foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (31), enquanto fazia uma religação em residência localizada na rua Eurico Caruso, próximo a Rua Alba, no bairro Aponiã, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações colhidas no local, a vítima estava na frente de uma casa, quando o suspeito chegou em um veículo modelo Strada, de cor branca. Com arma em punho, disparou os tiros contra Gerson. Após executar a vítima, o suspeito fugiu, tomando rumo ignorado. A vítima estava com um companheiro de trabalho, que não foi ferido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada para ao local, onde foi constatado o óbito. A equipe da Perícia Técnica e agentes da Delegacia de Homicídios estão no endereço realizando os trabalhos de praxe. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A polícia trabalha, inicialmente, na linha de investigação de possível rixa, por conta de corte de energia.

Em contato com a Energisa, o trabalhador prestava serviço através de uma empresa terceirizada.

Nota à imprensa

A Energisa lamenta profundamente o assassinato do funcionário da terceirizada Rondonorte no momento em que prestava serviço no bairro Aponiã, em Porto Velho. A empresa informa que está trabalhando em conjunto com sua contratada para apoiar a polícia nas investigações e prestar total apoio à família.

