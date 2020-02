Cidade Rondonópolis 04/02/2020 14:32 Assessoria PRF Passageiro é preso com cocaína em ônibus na BR-163 Foto: Divulgação A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã desta terça-feira (04), em Itiquira/MT, o passageiro de um ônibus que transportava cocaína. Neste ano, apenas em Mato Grosso, já foram apreendidos 66 quilos da droga nas rodovias federais. A ação de hoje foi na BR-163 quando os agentes pararam um ônibus com itinerário Cascavel-PR a Rio Branco/AC. Ao revistarem a mochila de um passageiro, os policiais localizaram cinco tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína. O jovem de 22 anos admitiu que comprou a droga em uma fazenda em Sonora/MS e a revenderia em Rondonópolis. O produto pesou 5,3 quilos. O rapaz foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Federal de Rondonópolis. Neste ano, a PRF em Mato Grosso já apreendeu 66 quilos de cocaína. A maior parte das apreensões – 51 quilos – aconteceu no trecho de abrangência da Delegacia PRF em Rondonópolis.

