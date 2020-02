Leitão abre diálogo com concorrentes e se apresenta como mais preparado para Senado

Pré-candidato ao Senado já anunciado pelo PSDB, o ex-deputado federal Nilson Leitão tem aberto o diálogo com diversas lideranças políticas do Estado e vem se apresentando como a opção com maior preparo para assumir a vaga que será deixada em breve pela senadora cassada Selma Arruda (PODE).

Deputado federal por dois mandatos consecutivos, além da experiência que teve como vereador e prefeito de Sinop, Leitão declarou, em visita a Assembleia Legislativa nesta terça-feira (4), que diferente de outros postulantes ao cargo, ele não precisará de adaptação, por já conhecer muito bem os corredores do Congresso Nacional.

“Sem desmerecer nenhuma candidatura, eu participei do Congresso por oito anos, fui líder da oposição, fui presidente da maior Frente Parlamentar, fui líder do meu partido, apresentei mais de 700 propostas. O meu trabalho é uma esteira de continuidade, que foi interrompido quando não ganhei a eleição para senador... Tenho um relacionamento forte com todas as lideranças e não vou precisar de prazo para aprender a andar no Senado”, disse o ex-deputado, que desde dezembro está conversando com outros pré-candidatos.



“Eu tenho conversado com o Jayme, o Júlio, o Wellington, com o vice-governador Otaviano Pivetta. Conversei com praticamente todos os atores da política. E política é isso, é boa articulação. A tradução de tudo isso é que eu tenho um bom relacionamento com todos eles. A conversa é sempre essa: todo mundo é candidato até lá na frente. Todos pretendem ser o titular, mas quem for abrir mão só vai fazer isso depois do início de março”, afirmou.

O tucano, ainda explicou que a sua pré-candidatura foi muito bem aceita pelos seus correligionários no PSDB e que aguarda até o mês de março para saber se irá de fato ser lançado como o nome na disputa na eleição suplementar.



“Eu conversei com alguns pretendentes, com o partido e nenhum sinalizou com vontade de colocar o nome. Eu deixei meu nome à disposição, mas até o dia 12 de março qualquer filiado pode se apresentar. Por enquanto conversei com os deputados, com os prefeitos, com os senadores, visitei o prefeito Francis que era um dos pretendentes, ele abraçou a minha pré-candidatura. Visitei o ex-governador Pedro Taques que também me informou que não tinha nenhum interesse em ser candidato, e a partir disso iniciei minha articulação, conversando com todos os pré-candidatos e com todos os setores. Somente na convenção é que saberemos como será isso”, finalizou.