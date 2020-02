Cidade 06/02/2020 11:49 Assessoria de Comunicação Usina Hidrelétrica São Manoel promove treinamento de fornecedores locais A Empresa de Energia São Manoel (EESM) realiza no dia 06 de fevereiro o EDP Partners Supplier Day, um dia de treinamento a proponentes com objetivo de apresentar os aspectos gerais e essenciais de funcionamento do sistema online para realizar cadastramento e também como inserir propostas de preços para fornecimentos de materiais e/ou serviços a Usina Hidrelétrica São Manoel. O treinamento oferecido as empresas localizadas nas cidades circunvizinhas a UHE São Manoel trará agilidade, praticidade e centralização das informações prévias, através de cadastramento com a pré-qualificação e habilitação em banco de dados da área de atuação do fornecedor, bem como o acesso direto as especificações técnicas de bens e/ou serviços a serem contratados pela usina. O processo de contratações eletrônico minimiza o risco de ocorrências de más práticas éticas e em atendimento ao Código de Ética, a EESM compromete junto com seus fornecedores a: · Manter um cadastro de fornecedores pré-avaliados e negociar preferencialmente com os fornecedores cujo o cadastro mantém-se atualizado; · Abster-se de abuso de posição dominante na negociação e na gestão dos contratos e a cumprir as condições acordadas; · Promover junto aos fornecedores a observância das normas e práticas de segurança e da legislação trabalhista em vigor; · Monitorar a conduta ética dos fornecedores e adotar medidas imediatas e rigorosas nos casos em esta seja questionável; · Abster-se de qualquer prática de fomento da concorrência desleal e, em particular, respeitar a confidencialidade da informação e a propriedade intelectual dos fornecedores; · Negociar apenas com fornecedores que obedeçam a legislação vigente, inclusive a trabalhista e ambiental do país, que não explorem direta ou indiretamente mão de obra infantil ou escrava e, preferencialmente, com aqueles com que se comprometam com as práticas de responsabilidade social em sua cadeia produtiva. O treinamento ministrado pela área de Gestão de Contratos e Fornecedores da UHE São Manoel conta com uma programação de apresentação geral da Usina Hidrelétrica e também as exigências da área de Segurança e Saúde Operacional (SSO). O EDP Partners Supplier Day é realizado no auditório do Hotel Floresta Amazônica no dia 06 de fevereiro no horário das 13 às 17 horas. Maiores informações poderão ser fornecidas através do telefone 0800 762 6635 ou e-mail faleconosco@saomanoelenergia.com.br A Empresa de Energia São Manoel foi a concessionária outorgada pela União para implantar e operar a Usina Hidrelétrica São Manoel, situada no rio Teles Pires, entre os municípios de Paranaíta – MT e Jacareacanga – PA e tem capacidade instalada de 700 Megawatts (MW) de geração de energia, suficiente para abastecer 2,5 milhões de pessoas.

