Cidade 07/02/2020 11:56 Aripuanã renova pactuação ao Programa Parceria pela Valorização da Educação No último ano, mais de 200 professores foram beneficiados, o que garante melhorias das práticas pedagógicas para mais de 3 mil alunos Pelo sexto ano consecutivo, a Nexa e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) de Aripuanã renovaram a parceria para o desenvolvimento das atividades do Programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE) em 2020. “A iniciativa comprova o comprometimento de Aripuanã na continuidade das ações”, afirmou o secretário municipal Ermes José dos Reis, que participa nos dias 11 e 12, em São Paulo, da Oficina de Pactuação, que contará com a presença de mobilizadores das empresas investidas pela Votorantim e secretários de Educação dos municípios abrangidos pelo programa. “A renovação dessa parceria é essencial para a comunidade escolar de Aripuanã, cujos esforços têm refletido no dia a dia em sala de aula. O programa tem como estratégia a atuação em duas frentes: qualificação das práticas de gestão educacional escolar e o engajamento na mobilização social”, ressaltou o gerente geral do Projeto Aripuanã, Marcelo Costa. O objetivo é reforçar a contribuição do PVE para fortalecer a qualidade da educação municipal e gerar valor que estimule a participação não só dos profissionais da rede, como também de toda a comunidade. O programa tem contribuído para a melhoria da educação pública nos municípios onde há operações da Votorantim e atua em parceria com as prefeituras e secretarias municipais de Educação. Em Aripuanã, o PVE tem papel fundamental para os profissionais permanecerem focados na busca de soluções para superar obstáculos e promover melhorias nas redes de ensino. Ao todo, 36 gestores escolares de Aripuanã participaram das formações desenvolvidas pelo PVE no decorrer de 2019. O trabalho beneficia, aproximadamente, 250 professores, o que garante melhorias das práticas pedagógicas para mais de 3 mil alunos. O secretário municipal de Educação, Ermes José dos Reis, comentou que a continuidade do convênio renova as expectativas de que tudo dê certo. “Além dos professores, os coordenadores e os diretores receberam as capacitações oferecidas pelo programa. São atitudes essenciais para que possamos desenvolver uma gestão de qualidade. Os gestores puderam entender o que é fazer gestão dentro da comunidade escolar. Desejamos que esse ano as qualificações sejam continuadas a fim de melhorar o ambiente escolar”. O PVE será executado em quatro ciclos, por meio das frentes de fortalecimento da gestão, que envolve a qualificação de técnicos das secretarias de Educação, gestores educacionais e escolares. A outra frente é a de mobilização social, que visa engajar a comunidade para aumentar a participação local nas demandas por uma educação de qualidade. O tema central das atividades em Aripuanã será definido durante o 1º Ciclo de Atividades, que será realizado no mês de março. Sobre o PVE Após 10 anos, o programa mudou de nome para deixar ainda mais claro o seu propósito: a Valorização da Educação. Desenvolvido pelo Instituto Votorantim desde 2009 em alinhamento às prioridades do Ministério da Educação (MEC) e com impacto positivo comprovado sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Parceria pela Valorização da Educação tem como objetivo contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios onde há operações da Votorantim e atua em parceria com as prefeituras e secretarias municipais de Educação. Em Aripuanã, o programa está inserido no eixo de atuação Infância e Juventude da estratégia de projetos sociais adotada pela Nexa e contribui com o desenvolvimento social de crianças e jovens.

