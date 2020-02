Cidade “Cota Zero” 08/02/2020 05:55 Bruno Garcia/Midianews Governo de MT admite recuar em pontos do projeto ´Cota Zero´ Foto: Victor Ostetti/MidiaNews O secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho admite a possibilidade de o Governo recuar em alguns pontos do projeto de lei da "Cota Zero" e garante que o Executivo tem "humildade" suficiente para reconhecer os erros caso existam.

“O Governo tem humildade de, em qualquer momento, se a gente ver que nós erramos, de não ter problema nenhum em voltar atrás. Temos a nossa humildade de reconhecer nossos erros, pois não somos perfeitos”, declarou Mauro Carvalho em entrevista à Rádio Centro América.

O projeto “Cota Zero”, que retorna a pauta da Assembleia Legislativa, prevê a proibição do abate e transporte de peixe nos rios de Mato Grosso pelo período de cinco anos. A mensagem, ao entrar em pauta no ano passado, gerou polêmica e protestos dos pescadores e ribeirinhos de Mato Grosso. O Legislativo, então, encomendou um levantamento com dados técnicos para analisar a viabilidade ou não. “Essa discussão realmente tivemos com a Assembleia Legislativa. Num debate franco e verdadeiro, coordenado pelo deputado Eduardo Botelho, e esses estudos estão sendo feito pela própria Assembleia”, lembrou Carvalho.

O secretário-chefe ressaltou que vem se reunindo com representantes de colônias de pescadores e empresários do ramo dos produtos de pescaria, e vem filtrando as críticas e sugestões. “A colônia de pescadores pediu, inclusive, a liberação da pesca do dourado. Sem fazer estudo nenhum, é nítido que a proibição da pesca do dourado deu resultado. Eles pedem a liberação da pesca do dourado porque ele é um peixe predador, grande e a quantidade de dourados que tem hoje nos rios é muito forte”, pontuou Mauro Carvalho.

O secretário analisou que com esse exemplo de proibição validaria o projeto “Cota Zero”. “Queremos esse resultado para atrair turismo para Mato Grosso, que é a maior indústria mundial. Não temos que deixar que muitos brasileiros saiam daqui para pescar na Argentina. Temos que atrair essas pessoas para cá, para que os setores ligados a pesca tenham grandes oportunidades na geração de emprego e renda. Esse é o objetivo do projeto transporte zero”, concluiu.

