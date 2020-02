Cidade 15/02/2020 17:00 Hemilia Maia Unemat oferta seletivo para professor em Alta Floresta e Cáceres Divulgação A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) oferta processo seletivo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para provimento de vagas e cadastro de reserva para professor do ensino superior para os câmpus de Alta Floresta e Barra do Bugres. As inscrições estão disponíveis exclusivamente pela internet em: seletivos.unemat.br. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de acordo com a titulação, sendo R$ 2.703,88 para graduados, R$ 5.029,17 para profissionais mestres e R$ 6.218,89 para doutores. Câmpus de Alta Floresta O Edital nº 006/2020, da Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias, oferta duas vagas para professor na área de Direito (Direito Privado) e visa à formação de cadastro de reserva para professor nas áreas de Ciências Agrárias I (Técnicas de Operações Florestais), Direito (Direito Privado) e Psicologia. Período de Inscrição: de 13 a 21/02/2020 Câmpus de Cáceres O Edital nº 004/2020, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, visa à formação de cadastro de reserva para professor nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Turismo (Contabilidade Pública), Administração, Ciências Contábeis e Turismo (Economia) e Administração, Ciências Contábeis e Turismo (Administração) Período de Inscrição: de 17 a 28/02/2020 Mais informações em: http://portal.unemat.br/?pg=site&i=seletivos&m=editais-abertos.

