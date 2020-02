Cultura de Alta Floresta abre inscrições para cursos que iniciam no final de fevereiro

O departamento de Cultura e Juventude de Alta Floresta comunica que está com as inscrições abertas para os cursos ofertados anualmente. As inscrições devem ser feitas no departamento na sede do Centro de Cultura, na Praça do Avião, no horário das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira.

As aulas terão inicio no próximo dia 27 de fevereiro, os cursos ofertados são de teatro, violão e pintura em tela. As aulas de violão atenderão pessoas a partir dos 07 anos de idade.

As aulas de pintura em tela são para idades entre 08 e 16 anos. Já o Teatro terá três turmas, uma turma dos 09 aos 11 anos, outra a partir de 13 anos e uma para adultos.