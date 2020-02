Cidade 18/02/2020 05:43 www.moneytimes.com.br Boi estaciona em várias regiões e gera dúvidas quanto ao timing de recuperação (Imagem: Reuters/Paulo Whitaker) Tanto no Norte quanto em São Paulo, o mercado pecuário está se caracterizando pela paradeira. A estabilidade é a marca, após a recuperação dos preços desde a última semana de janeiro à primeira de fevereiro, e de acordo com várias fontes não há estímulo suficiente para subir e nem fatores que derrubem os valores praticados em uma sequência já de vários dias. Sem China na ponta compradora de fora, e sem ajeitar melhor um mercado externo meio morno, e com o consumo local que caiu nesta segunda quinzena, mesmo em regiões com o volume menor de gado acabado, a expectativa se redobra para março. No Pará, o Frigorífico Mercúrio informou que está fora das compras, abatendo só bois de contratos antigos e animais próprios, por aqueles motivos expostos antes. A demanda está regulada com o que tem disponível agora. Também há dúvidas se a maioria dos frigoríficos já fez as compras para a virada do mês, com o pagamento de março. Semana que vem será de praticamente de apenas três dias úteis. Em Alta Floresta, no Norte do Mato Grosso, R$ 178,00 e R$ 180,00, à vista e prazo respectivamente. “A oferta ainda não está boa, mas a pressão do JBS é forte”, avalia Walmir Coco, presidente do Sindicato Rural da cidade. O Marfrig, de Ji-Paraná (Rondônia), tem sentido a oferta para uma semana, “confortáveis”, e os valores ficaram em R$ 174,00 e R$ 178,00, de acordo com Sérgio Ferreira, um dos compradores da unidade e presidente da Associação Rural de Rondônia. Gustavo Resende Machado, analista da Agrifatto, vê o cenário entre estável e com alguma chance de revisão para cima, mas o segundo viés talvez precisasse de algum fato novo. “Não sei o quanto é um cenário generalizado de estoques prontos”, salienta ele, que vê também oferta meio apertada para curva de compras sem força, pela China sem dar sinais de voltar às compras. A Agrifatto manteve o registro de R$ 201,00 em média balcão para São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, o app Agrobrazil trouxe negócios de R$ 200,00, em Echaporã e Riversul, com os 15% do Funrural descontados nos frigoríficos. Alinhamento com os últimos 10 dias mais ou menos. A Scot Consultoria igualmente pesquisou os mesmos valores para São Paulo.

Voltar + Cidade