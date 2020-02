Cidade 18/02/2020 08:52 Nortão Online Mãe denuncia filho de 13 anos após saber de furto de bicicleta em Colíder Foto: Reprodução - Internet Uma mãe inconformada com a atitude do filho, de apenas 13 anos, acabou ligando para a polícia para denunciar um furto. Quando ela chegou em casa, após um dia cansativo no trabalho, viu uma bicicleta e perguntou de quem era. O menino disse que tinha encontrado em um ferro velho. Mais tarde, através de vídeos de câmera de segurança que estavam circulando em grupos de whatsapp da cidade, ela descobriu que o garoto havia furtado a bicicleta na frente de uma loja de móveis. As imagens mostram claramente o menino, bastante franzino, se aproximando e levando a bicicleta. Mesmo bastante sentida, ela ligou para a polícia e o conselho tutelar acompanhou a ação. O menor foi conduzido para a delegacia.

Voltar + Cidade