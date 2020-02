Cidade 19/02/2020 18:22 Gazeta Digital Com comunidade isolada, Colniza decreta emergência Reprodução/Juína News Com cerca de 3 mil pessoas isoladas após a queda de uma ponte no Distrito de Guaíba, o município de Colniza (1.065 km a noroeste de Cuiabá) decretou situação de emergência. O problema se arrasta desde 9 de fevereiro, por causa de um temporal. Sem a ponte sobre o rio Madeirinha, que é o único acesso às comunidades de Roosevelt, Taquaruçu do Norte e o Distrito de Guariba, foi necessário alugar uma balsa para evitar prejuízos ainda maiores. Porém, mesmo garantindo o acesso, os agricultores da região tem registrado prejuízo por não conseguirem enviar a produção. O decreto tem validade de 180 dias e permite contratação com dispensa de licitação de serviços emergenciais para atender às áreas de desastre.

Voltar + Cidade