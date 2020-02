Cidade 20/02/2020 06:03 Thiago Andrade - Gazeta Digital Deputados esticam feriado do Carnaval e retornam só dia 3 JLSiquerira/AL-MT Por volta das 16h desta quarta-feira (19) os deputados estaduais concluíram a votação de cerca de 40 vetos do governador Mauro Mendes (DEM). Com a pauta limpa, a Assembleia Legislativa funciona normalmente, mas as sessões ordinárias só voltam depois do feriadão de carnaval. O presidente do Legislativo, deputado Eduardo Botelho (DEM), destacou que o importante foi a conclusão dos trabalhos e a limpeza da pauta. Lembrou que houve vetos que a Assembleia julgou importante e que foram derrubados nesta 'super quarta' pelo Legislativo. Entre os projetos de relevância está o que libera os municípios para comprar máquinas financiadas. "As ações que fizemos foi boa, limpamos a pauta e votamos todos os vetos", disse. Botelho destacou que sessões como as desta quarta acontecerão sempre que houver acúmulo de vetos do governador. Isso porque, um parlamentar pode pedir sobrestamento da pauta e impedir o andamento de matérias importantes na Casa. "Vamos fazer outros mutirões de votação iguais a esse. Os deputados compareceram em massa", comemorou. Segundo Botelho, todos os vetos da LOA, PPA e da LDO foram votados. Para quando a deputada Janaina Riva (MDB) voltar da licença médica os parlamentares devem apreciar uma proposta que altera a data da eleição da Mesa Diretora. Isso porque, se ficar mesmo para setembro a parlamentar não deve participar já que estará de licença-maternidade. Janaina está grávida do seu terceiro filho e quer ter o direito de participar da eleição interna. Ela é a única mulher da Casa e Botelho acredita que conseguirá convercer os demais deputados.

