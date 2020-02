Cidade 21/02/2020 05:41 Detran ficará fechado durante feriado de carnaval retornará na quarta-feira (26) Sede do Detran-MT - Foto por: Secom-MT O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) informa que não irá funcionar nos dias 24 e 25 de fevereiro e na manhã do dia 26 de fevereiro, por conta do feriado nacional de Carnaval, previsto no Decreto Estadual nº 336 de 20 de dezembro de 2019. O atendimento retornará no dia 26 (quarta-feira) a partir das 13h nas unidades do Detran da capital e do interior do Estado. Durante o feriado, quem precisar realizar algum serviço de Detran-MT poderá utilizar o aplicativo MT Cidadão, disponível em app para aparelhos celulares Android e IOS e também o próprio site do Detran (www.detran.mt.gov.br). Os serviços disponibilizados no aplicativo MT Cidadão são: Consulta a informações de Veículo; Consulta a informações de Condutor; Consulta ao Resultado Recurso de Infração; Certidão Negativa de Multa; Emissão da Certidão de Condutor; Validador de Documentos; Agendamento de Exame Teórico; Consulta a Turmas de Exame Teórico; Certidão de Propriedade; Consulta a Valores e Taxas de Serviços; Extrato de Multa – DETRAN; Licenciamento Anual on-line; 2ª via do CRLV e Envio Domiciliar; Permissão Internacional para Dirigir; Processo de Segunda Via de CNH; Processo de CNH Definitiva; Emissão de Débitos Pessoa e Emissão de Débitos Veículos.

