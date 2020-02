Cidade 22/02/2020 09:20 Assessoria JBS realiza seleção para diversas oportunidades em MT, vagas em Colíder e mais 7 cidades Foto: Reprodução A JBS anuncia a abertura de vagas de trabalho nas cidades de Barra do Garças, Campo Verde, Colíder, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína e Tangará da Serra, localizadas no estado mato-grossense. Há oportunidades para candidatos formados em nível médio, técnico e superior. Confira abaixo as vagas disponíveis em cada cidade e como fazer para se candidatar: Barra do Garças 1. Engenheiro: É necessário ter concluído a graduação em Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica ou de Produção. Triagem: Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail raiane.porto@friboi.com.br até o dia 27 de fevereiro. Campo Verde (Biodiesel) 1. Eletricista: É necessário ter Curso Técnico completo; experiência em indústria de biodiesel e curso NR-10. 2. Operador de Caldeira: Ensino Médio completo, habilitação A-B com validade vigente, e curso de Operador de Caldeira. Triagem: Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail juliana.andrade@jbs.com.br, até o dia 27 de fevereiro para a vaga de Eletricista, e até o dia 31 de março para a vaga de Operador de Caldeira. Colíder 1. Engenheiro Coordenador de Segurança do Trabalho: Ensino Superior completo em Engenharia (CREA ativo); especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho; conhecimento do pacote Office, e experiência mínima de 1 (um) ano no cargo. Triagem: Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail hemerling.silva@friboi.com.br até o dia 27 de fevereiro. Confresa 1. Eletricista Industrial: Ensino Médio Completo; experiência na função; curso de Eletricista Industrial de no mínimo 200 horas; curso de NR-10; SEP; curso de formação de Eletricista de Instalações Industriais e conhecimentos básicos em manutenção preventiva de máquina de vácuo, arqueadeira automática, máquinas Plasmetal, Skinners, túnel contínuo TRV. Triagem: Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail cleiton.oliveira@friboi.com.br ou jacelia.costa@friboi.com.br, até o dia 20 de março, ou se inscrever pelo site vagas.com.br. Cuiabá 1. Analista Jurídico: Ensino superior em Direito concluído ou cursando; experiência na área será um diferencial; conhecimento avançado em pacote Office. Triagem: Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail elen.pereira@friboi.com.br até o dia 27 de fevereiro. Diamantino 1. Técnico de Segurança do Trabalho: Curso Técnico completo em Segurança do Trabalho; conhecimentos de pacote Office; interpretação e aplicação das Normas de Trabalho (NR-12, NR-18, NR-33 e NR-35). 2. Operador de Sala de Máquinas: Ensino Médio completo; curso NR-13 de 48 horas; experiência na área, e conhecimentos em informática. Triagem: Os interessados devem comparecer à unidade localizada na Rodovia MT 240, km 3,5 - Zona Rural, ou encaminhar currículo para o e-mail camila.muniz@friboi.com.br até o dia 27 de fevereiro. Juína 1. Mecânico de Manutenção Industrial: Ensino Médio completo; curso de Mecânico Industrial e NR-34 ou NR-18. 2. Operador de Sala de Máquinas: Ensino Médio completo; curso NR-13 de 48 horas; experiência na área, e conhecimentos em informática. Triagem: Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail aline.coutinho@friboi.com.br até o dia 27 de fevereiro. Tangará da Serra 1. Operador Agropecuária: Ensino Médio completo, experiência na função de produção de aves. 2. Operador de Sala de Máquinas: Ensino Médio completo; curso NR-13 de 48 horas; experiência na área, e conhecimentos em informática. 3. Operador de Produção: As oportunidades são para Pessoas com Deficiência (PCDs). Triagem: Os interessados podem procurar o RH da unidade (Endereço: Rod. MT 358, Km 07, Zona Rural, Tangará da Serra) em horário comercial, até o dia 28 de fevereiro, ou enviar currículo para o e-mail recrutamentotangara@seara.com.br.

