Cidade 22/02/2020 16:44 Vinicius Bruno I O Livre Associação de Pesca de MT prepara mobilização contra Cota Zero Ilustrativa/Pixabay A Associação do Segmento de Pesca do Estado de Mato Grosso (ASP-MT) prepara uma mobilização para pedir o arquivamento do projeto de lei conhecido como Cota Zero. O movimento será realizado em 10 de março, às 10h da manhã, e terá uma caminhada que saíra do monumento Ulisses Guimarães, na av. do CPA até a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O ato conta com apoio de pescadores profissionais e amadores, comerciantes de iscas e materiais para pesca. Em seguida será realizada uma audiência pública colegiada – requerida por diversos deputados – para debater o tema. Organizadores tem afirmado que o Cota Zero é o “projeto da fome, da miséria e do desemprego”, isso porque a proposta, que tramita ALMT, visa proibir o transporte, armazenamento e comercialização de peixes nativos. O governo defende que a proibição é necessária para garantir o repovoamento dos rios. Na ALMT, o projeto segue parado. A justificativa é que os deputados estão aguardando a conclusão de um estudo contratado pela Mesa Diretora para verificar as projeções de impacto do Cota Zero nos rios e nas comunidades que vivem da pesca no Estado.

