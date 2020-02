Cidade 24/02/2020 17:16 Lorrana Carvalho Sefaz/MT Prazo de pagamento para placas finais 2 e 3 encerra na sexta-feira (28) Os proprietários de veículos com placa de final 2 e 3 devem efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) até o dia 28 de fevereiro. Os contribuintes têm duas opções de pagamento: cota única ou parcelado em até seis vezes, todas sem o benefício da redução no valor. Os descontos de 5% e 3% foram concedidos apenas para os pagamentos realizados até os dias 10 e 20 de fevereiro, respectivamente. Após o último dia útil do mês de fevereiro (28) o IPVA será acrescido de juros e multas. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento, podem dividir o débito em parcelas iguais e sucessivas. Para que a negociação tenha validade, o pagamento da primeira parcela deve ser efetuado até o dia 28. Além disso, o valor por parcela não poderá ser inferior a uma Unidade Padrão Fiscal (UPF), que para este mês está cotada em R$ 148,98. Para efetuar o pagamento, o contribuinte deve emitir a guia de recolhimento no portal da Sefaz, no banner IPVA 2020. Ao acessar o serviço, o proprietário do veículo também poderá consultar informações como possíveis débitos pendentes e parcelamentos. O pagamento poderá ser efetuado mediante a apresentação do documento de arrecadação nas seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil e correspondente bancário, SICREDI, BANCOOB, Bradesco e correspondente bancário, Itaú, PRIMACREDI e Santander. Confira as datas de vencimento das próximas placas. Finais 4 e 5 Recolhimento em cota única com 5% de desconto - Até 10.03.2020 Recolhimento em cota única com 3% de desconto - Até 20.03.2020 Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela - Até 31.03.2020 Recolhimento integral com multa e juros - Após 31.03.2020 Finais 6 e 7 Recolhimento em cota única com 5% de desconto - Até 13.04.2020 Recolhimento em cota única com 3% de desconto - Até 20.04.2020 Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela - Até 30.04.2020 Recolhimento integral com multa e juros - Após 30.04.2020 Finais 8 e 9 Recolhimento em cota única com 5% de desconto - Até 11.05.2020 Recolhimento em cota única com 3% de desconto - Até 20.05.2020 Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela - Até 29.05.2020 Recolhimento integral com multa e juros - Após 29.05.2020 Final 0 Recolhimento em cota única com 5% de desconto - Até 10.06.2020 Recolhimento em cota única com 3% de desconto - Até 22.06.2020 Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela - Até 30.06.2020 Recolhimento integral com multa e juros - Após 30.06.2020

