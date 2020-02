Cidade 25/02/2020 06:39 Greyce Lima Secom-MT Passageiro de ônibus é preso com 10 kg de maconha na BR -163 Foto: Divulgação A Polícia Militar prendeu um passageiro com quase 10 quilos de maconha em um ônibus interestadual, na noite de domingo (23.02), na rodovia estadual BR - 163, em Sinop. Policiais da Força Tática deteram o homem após denúncia anônima. De acordo com a informação, um homem estaria vindo de Mato Grosso do Sul com maconha, que seria vendida no carnaval de Sinop. O ônibus apontado pela denúncia foi localizado e o suspeito detido com 14 tabletes de maconha, totalizando 9,90 kg do entorpecente. A droga, escondida dentro da mochila do suspeito, foi aprendida. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia por tráfico de drogas.

Voltar + Cidade