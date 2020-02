Cachorro salva menina de 12 anos de ataque de cobra em Mato Grosso

Um cachorro da raça pit bull foi responsável por salvar uma menina, de 12 anos, do ataque de uma cobra (espécie não informada), no quintal da residência dele, no bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis (391 quilômetros de Cuiabá), ontem.

De acordo com informações de um soldado do Corpo de Bombeiros, a menina estava brincando quando foi surpreendida pela cobra. Assustada, começou a gritar, o cachorro apareceu e evitou que a serpente a atacasse. Com isso, o animal acabou sendo picado ao menos três vezes.

Os bombeiros fizeram captura e soltura da cobra em uma área de mata. Já o cachorro foi levado, pela proprietária, a uma clínica veterinária onde está recebendo medicação.