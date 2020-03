Cidade 03/03/2020 17:38 TV Centro América Combustível está em falta em postos de MT após chuvas provocarem atoleiros em rodovias Foto: Dnit/Assessoria O volume de chuvas no noroeste de Mato Grosso está prejudicando o abastecimento nos postos de combustíveis. O transporte de cargas na BR-174 está comprometido e, por causa disso, em alguns estabelecimentos o combustível já está em falta. A situação de alguns trechos da rodovia piorou desde o domingo (1). Depois da formação de atoleiros em trechos entre Juruena, a 893 km de Cuiabá, e Castanheira, a 780 km da capital, a rodovia ficou intransitável. Além disso, o Rio Vermelho transbordou em trecho da mesma região, na quinta-feira (27), e bloqueou a passagem sobre a ponte. Por causa disso, o transporte de cargas para a região está comprometido. No Distrito de Conselvan, que fica a 80 km de Aripuanã, no norte do estado, o combustível já está em falta. Em um dos principais postos de combustíveis do distrito, o estoque de gasolina acabou no domingo (1). Um dia depois, acabou o diesel. Caso os fornecedores não consigam chegar com as cargas, o etanol disponível para o distrito só deve durar até esta terça-feira (3). Uma rodovia que poderia servir como rota alternativa para as transportadoras é a MT-183, entre Aripuanã e Juína. No entanto, como a rodovia não é pavimentada, as condições são precárias. O Rio Azul transbordou após as chuvas. A ponte sobre o rio ficou danificada e a estrada está debaixo d'água e cheia de buracos. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, responsável pela manutenção da MT-183, informou que está fazendo um levantamento e que tomará medidas para minimizar os impactos das chuvas que dificultam o acesso nessa região. Sobre a BR-174, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o nível do Rio Vermelho começou a baixar e as equipes continuam auxiliando os motoristas nos pontos de atoleiros.

