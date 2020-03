Cidade 04/03/2020 09:25 Assessoria Sema-MT Mato Grosso lança plano para combater desmatamento ilegal e incêndios florestais Foto por: Christiano Antonucci O Governo de Mato Grosso lança nesta quinta-feira (05.03) o Plano de Ação 2020 para o Combate ao Desmatamento e exploração florestal ilegais e aos incêndios florestais. Em solenidade que terá início às 9h, no Palácio Paiaguás, o Governador Mauro Mendes irá instituir o Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e Aos Incêndios Florestais (CEDIF-MT). Com a meta de zerar o desmatamento ilegal, o grupo irá atuar sob a presidência do Governador de Mato Grosso com a finalidade de integrar ações de prevenção e combate aos crimes contra a flora em Mato Grosso. O evento será realizado no auditório Garcia Neto.

