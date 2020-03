Cidade 05/03/2020 18:13 www.omatogrosso.com Inscrições para a 21ª Copa Centro América de Futsal se encerram no dia 13 de março Foto: Alberich Press – Assessoria FMFS Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições da Copa Centro América de Futsal, que chega em 2020 a sua 36ª edição. O dia 13 de março, é o último dia para garantir uma vaga na mais importante competição da modalidade em Mato Grosso. Atual campeão na categoria masculino, o time PFOS Alta Floresta foi o primeiro a se inscrever esse ano. Segundo o presidente e goleiro do time Plínio, o clube vem para disputar o bicampeonato. – A gente vem para ser campeão de novo, vamos investir em contratações fortes, dois jogadores virão da Itália, até porque temos duas competições nacionais, a Copa do Brasil e a Taça Brasil de Futsal. disse Plínio.

O Congresso técnico, que define o regulamento, e últimos detalhes para a competição está marcado para o dia 14 de março, um dia após o fim das inscrições. O telefone para contato sobre as inscrições é o (65) 3027-5806. Também podem ser feitos contatos pelos e-mails secretaria@fmfs.com.br ou cadastro@fmfs.com.br A realização da Copa Centro América de Futsal é da Federação Mato-grossense de Futsal, com apoio da TV Centro América.

