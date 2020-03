Cidade 06/03/2020 06:30 CIB avalia aumento expressivo da oferta de cirurgias programadas em 2019 Os gestores da área da Saúde participaram, na manhã desta quinta-feira (05.03), da primeira reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de 2020, que ocorreu no Auditório da Controladoria Geral do Estado e foi coordenada pelo secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. O evento também contou com a presença de diretores do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems). Essa reunião da CIB foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela equipe do Telessaúde para os 141 municípios. Na ocasião, os gestores aprovaram a estratégia de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos para o exercício deste ano e apresentaram o resultado obtido em 2019. Em 10 anos, o Estado nunca havia realizado uma quantidade tão grande de cirurgias em apenas um ano. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), o Governo do Estado realizou 2.326 cirurgias eletivas, obtendo um crescimento de oferta desse serviço em 97,61% no ano passado. O investimento foi de cerca de R$ 1.366.477, 90 milhão de reais. Dados parciais demonstram que parte dos procedimentos contemplaram moradores dos municípios de Peixoto de Azevedo, Sorriso, Alta Floresta, Várzea Grande, Colíder, Campo Verde, Jaciara e Sinop. Para este ano, a SES-MT prevê dar continuidade a mesma estratégia de aumento da execução de cirurgias eletivas em 53 especialidades, com investimento previsto de mais de R$ 4,1 milhões de reais, ou seja, investimento superior ao de 2019. O início de execução das cirurgias está previsto pra até o mês de junho. As regionais de Saúde deverão organizar e executar os exames pré-operatórios e as cirurgias distribuídas entre 53 tipos de procedimentos, obedecendo à ordem de regulação do Sistema Nacional de Regulação do Ministério da Saúde. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo destacou a importância dos fatos deliberados pela CIB com a demonstração em números de excelente desempenho no gerenciamento de programas em vigência. “É notória a boa atuação da saúde, que é evidenciada pelos números do Bolsa Família, do Telessaúde – que transmite as ações da Saúde para 141 municípios em tempo real –, da realização de cirurgias eletivas com recorde absoluto de atuação, como nunca aconteceu na história da saúde estadual. Também foi percebida a melhoria na performance da Escola de Saúde, com mais de 1.500 alunos qualificados e com a previsão de novos investimentos em ampliação da educação permanente na área, contemplando profissionais em todo o Estado pelo Ensino à Distância; além da parceria com o programa Previne Brasil, que prevê a qualificação de mais de 9 mil profissionais da Atenção Primária neste ano”, avaliou o gestor. Secretário é homenageado por servidores Durante reunião da CIB, os servidores da Coordenadoria de Promoção de Saúde entregaram ao secretário Gilberto Figueiredo uma monção honrosa pelo apoio ao Fórum Mato-grossense de Promoção da Saúde de experiências bem-sucedidas na área, bem como oficializaram a entrega da Carta de Mato Grosso para a Promoção da Saúde. Pautas da reunião Na pauta da reunião, foram deliberados assuntos como a reabilitação de serviços laboratoriais de análises clínicas para a região noroeste do Estado; convênios com consórcio intermunicipal de Saúde das regiões Médio Norte e do Médio Araguaia; a realização de curso de qualificação para profissionais da atenção primária (Quali-APS-MT); o cofinanciamento do Programa Estadual de Incentivo a Regionalização com ações e serviços em Saúde Mental nas regiões Sul e Teles Pires; o cofinanciamento estadual com os municípios que aderirem à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); a prorrogação do prazo para repasse de recursos financeiros estaduais para a reestruturação dos serviços municipais de Vigilância Sanitária para os municípios da Baixada Cuiabana; a educação permanente em saúde sob a responsabilidade da Escola Estadual de Saúde Pública (ESP-MT); a repactuação de recursos financeiros para a assistência de Média e Alta Complexidade.

