Seduc avaliará nível de aprendizagem dos estudantes em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) implementará, no mês de abril, a Avaliação para a Aprendizagem (Avalia) MT/2020. Participarão do processo os estudantes matriculados nos 2º, 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e no 2º ano do Ensino Médio de todas as escolas urbanas, do campo e quilombolas.

Serão avaliados também os estudantes dos 8º anos do Ensino Fundamental e dos 2º anos do Ensino Médio da Educação Escolar Indígena. Os estudantes das Escolas Especializadas de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos não serão avaliados.

O objetivo da avaliação, que será aplicada nos dias 2, 3, 6 e 7 de abril, é diagnosticar a aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio, de modo que seus resultados sejam utilizados para ações de intervenções pedagógicas para melhoria da proficiência.

Serão aplicadas provas dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e de Matemática (para os 2º, 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e 2º anos do Ensino Médio), e das áreas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza (para os 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e 2º anos do Ensino Médio).

A avaliação tem como referência as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC-MT). Cumpre as diretrizes e metas educacionais da Seduc, no intuito de buscar a melhoria de seus processos voltados para a aprendizagem dos estudantes.

Conforme destaca a secretária-adjunta de Gestão Educacional, Rosa Maria Luzardo, o resultado do processo de avaliação contribuirá para repensar as políticas educacionais, bem como, o planejamento de ações que promovam a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.

“A Seduc solicita aos gestores, professores e toda comunidade escolar a mobilização e incentivo dos estudantes, para que participem, efetivamente, de todos os dias de avaliação”, ressalta.

A secretária-adjunta informa que dentro dos próximos dias serão encaminhados às escolas as orientações com os detalhamentos para aplicação e inserção dos dados no sistema de Gestão Educacional (GED/SigEscola).