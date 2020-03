Cidade 09/03/2020 06:42 Agência de Notícias da AMM Jornal Oficial resulta em economiza de R$ 4,2 milhões com publicações para os municípios Agência de Notícias da AMM Os municípios de Mato Grosso tiveram uma economia de R$ 4.427.607,92 com as publicações de atos oficiais no mês de fevereiro no Jornal Oficial da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM. Além das prefeituras, as Câmaras Municipais e os Consórcios de Saúde e de Desenvolvimento Econômico também utilizam os serviços. São publicados sem custos adicionais os atos como decretos, leis, portarias, balanços, editais, extratos de contrato, resultados de licitação, entre outros documentos. A publicação é elaborada em plataforma digital, com o objetivo de prestar melhor atendimento aos usuários. Os atos administrativos da Associação Mato-grossense dos Municípios também são disponibilizados, visando a garantir maior transparência na administração da entidade. O presidente da AMM, Neurilan Fraga, ressalta que o jornal é uma ferramenta essencial para a gestão pública das prefeituras. Segundo ele, o jornal garante outros benefícios, como legalidade, eficiência e praticidade. ”Além da economia significativa para os cofres municipais, o jornal contribui para a transparência na divulgação de todos os atos oficiais locais”, assinala. Todas as prefeituras filiadas utilizam os serviços. Para fazer as publicações, as prefeituras precisam antes aprovar na Câmara Municipal uma lei, reconhecendo o jornal como veículo oficial de publicação dos seus atos oficiais. O responsável pelo Jornal Oficial, Noides Cenio, explica que todos os servidores municipais cadastrados possuem login e senha. Eles estão habilitados a fazer o inserção das matérias no sistema. A publicação pode ser acessada através de um link no site da AMM com o seguinte endereço: https://diariomunicipal.org/mt/amm/.Esta medida gera maior autonomia aos municípios, além do controle integral sobre o conteúdo divulgado”, observa. O Jornal Oficial foi criado pela Associação Mato-grossense dos Municípios em 2006, com as publicações disponibilizadas apenas de forma impressa. Devido a grande demanda e a necessidade de modernizar os serviços para melhor o atendimento aos municípios, a AMM lançou a versão eletrônica em 2011, garantindo mais agilidade, facilidade de acesso e segurança, pois todas as publicações são acompanhadas por certificado digital.

