Cidade 11/03/2020 18:28 José Vieira do Nascimento/Jornal MT Norte “Se a candidata for a Marinéia, o Romoaldo não subirá no palanque”, revela fonte do MDB Foto: Reprodução - Internet Uma das mais importantes lideranças do MDB em Alta Floresta, que pediu para não ter seu nome revelado, afirmou ao Jornal Mato Grosso do Norte, na manhã de ontem terça-feira, que até no dia 21 de março, o grupo ligado à administração municipal, irá definir o nome do pré-candidato a prefeito. Segundo esta fonte, ficou definido que será feito uma pesquisa de opinião nas próximas semanas e entre os 5 nomes colocados atualmente como pré-candidatos, o que pontuar melhor será escolhido. O vereador Dr. Charles Miranda (PSD), conforme este emedebista, desistiu de ser candidato a prefeito e está fora da lista. Porém, o ex-prefeito Robson Silva entrou para a lista dos pré-candidatos. Hoje, os pré-candidatos da base aliada da administração Municipal, são Emerson Machado (MDB), Robson Silva (MDB), Elói Almeida (PSD), Luiz Araújo (PP) e a vice-prefeita Marinéia Munhoz (PSD). A mesma fonte desmente comentários que o suplente de deputado, Romoaldo Júnior (MDB) esteja querendo impor na escolha do candidato a prefeito do grupo. Disse que ele irá acatar o nome que for definido, após o resultado da pesquisa. “A posição do Romoaldo é que ele vai respeitar o que o grupo definir. Não é verdade que ele não aceite o seu Elói como candidato, assim como a vice-prefeita Marineia. Ele só disse que se a candidata for a Neia [a vice-prefeita] ele não irá subir no palanque”, afirmou.

