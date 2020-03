Cidade 12/03/2020 08:09 TV Centro América PRF apreende 800 caixas de cigarro contrabandeado avaliado em R$ 2 milhões em MT Foto: Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso/Divulgação Uma carreta bitrem carregada com 400 mil maços de cigarro foi apreendida nessa quarta-feira (11) durante fiscalização de policiais rodoviários na BR-364 em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. De acordo com a PRF, a suspeita é de que a carga seja contrabandeada. São 800 caixas com 400 mil maços de cigarro, avaliados em R$ 2 milhões. Segundo a PRF, a carga veio de Mato Grosso do Sul. O motorista foi preso.

Veja também sobre PRF Mato Grosso contrabandeado Voltar + Cidade