TCE-MT e TRE-MT estudam convênio para auditoria das prestações de contas eleitorais

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT)debateram na segunda-feira (9), a possibilidade de firmar convênio com o objetivo da Corte de Contas realizar o trabalho de auditoria das prestações de contas das campanhas eleitorais.

De acordo com o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, a aproximação com o TRE-MT é importante em função da Corte de Contas ter o papel de controle, e as campanhas eleitorais contarem com recursos públicos.

A reunião foi realizada com o presidente do TRE-MT, desembargador Gilberto Giraldelli e contou com a participação do conselheiro interino Luiz Carlos Pereira e do consultor jurídico-geral do TCE-MT, Grhegory Paiva Pires Moreira Maia.

"Entendemos que o TCE-MT tem esse papel de controle, sobretudo, neste momento de campanhas eleitorais, onde são utilizados recursos públicos. Vamos construir junto com o presidente do TRE-MT essa iniciativa de unir as instituições no controle e auditorias das contas de campanha", afirmou Guilherme Maluf.