Cidade 14/03/2020 06:25 Assessoria CONSTRUÇÃO: Cipem faz imersão nas principais tendências do mercado Presidente da entidade realizou visita técnica a uma fábrica de vigas e estruturas de madeira engenheirada - material que é considerado uma das principais tendências mundiais do setor -, além de participar da mais importante feira de revestimentos da América Latina, a Expor Revestir 2020. Foto: Divulgação Conectado às tendências em revestimentos e materiais para construção civil, o presidente do Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem) e parceiros realizaram uma visita técnica a uma indústria de madeira engenheirada em São Paulo (SP), nesta quarta-feira (11), onde também puderam participar da principal mostra do segmento de revestimentos da América Latina, a ‘Expo Revestir 2020’. O evento segue com programação até a próxima sexta-feira (13). E é responsável por lançar as principais novidades em revestimentos no mercado, assim como apresentar soluções inovadoras para projetos de engenharia, arquitetura e decoração. Traz, além disso, informações, orientações e oportunidades de negócios para revendas de produtos de construção, e promove debates com experts mundiais no ‘Fórum Internacional de Arquitetura e Construção’. O presidente, Rafael Mason, juntamente com renomados profissionais da arquitetura, conheceu um pouco do trabalho desenvolvido pela empresa REWOOD, responsável pela fabricação de grandes vigas de madeira laminada colada MLC. Ambos ainda participaram de encontros de negócios com empresários do segmento da construção que promovem a edificação e o acabamento de empreendimentos com madeira. A exemplo disso, o grupo fez uma visita técnica a um edifício, ainda em fase de construção, de quatro pavimentos, localizado na capital paulista. Como este, dezenas de outros prédios estão sendo erguidos pelo Brasil e o mundo, tendo como matéria-prima básica a madeira engenheirada. A escolha se deve à boa performance, resistência, durabilidade e sustentabilidade. Afinal, trata-se de um material renovável, que capta e estoca gás carbônico durante seu ciclo. “Sem dúvidas esta é uma semana importante para o mercado florestal, cada vez mais conectado às tendências mundiais da construção civil e designer de interiores. Foi muito positivo notar como cada vez mais o mercado da construção civil vem abraçando a madeira nativa oriunda dos Planos de Manejos Florestais Sustentáveis”, concluiu Mason, ao comentar sobre a possibilidade de participação na Expo Revestir 2021 com um estande do Cipem.

