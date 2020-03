Cidade 15/03/2020 18:16 Só Notícias/Herbert de Souza Apostador em Mato Grosso ganha R$ 9 milhões na loteria Foto: arquivo/reprodução Uma aposta feita em Primavera do Leste (235 quilômetros de Cuiabá) foi a única vencedora do prêmio principal da Dupla-Sena, modalidade de loteria da Caixa Econômica Federal. O sorteio foi ontem à noite, em São Paulo (SP). Na Dupla-Sena, o apostador tem chances dobradas, já que são feitos dois sorteios por concurso. A aposta feita em Primavera do Leste ganhou ao acertar as dezenas 1, 16, 28, 32, 46 e 49, ainda do primeiro sorteio. Ninguém acertou as dezenas 08, 10, 18, 35, 39 e 43, do segundo sorteio. Várias apostas feitas em Mato Grosso já foram contempladas, este ano. No mês passado, conforme Só Notícias já informou, uma feita em Cuiabá venceu sozinha o prêmio principal da Quina e levou R$ 16,6 milhões. No último dia de 2019, uma aposta feita em Mato Grosso esteve entre as contempladas na última Mega-Sena da Virada, prêmio máximo da Caixa Econômica Federal. O bolão feito por 26 pessoas em Juscimeira (160 quilômetros de Cuiabá) faturou R$ 76 milhões, mesmo valor rateado para apostadores de Criciúma (SC) e São Paulo (SP).

