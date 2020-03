Cidade 16/03/2020 07:56 Pedro Cardoso I TechTudo Leilão da Receita Federal em Natal tem iPhone por a partir de R$ 500 Foto: Bruno De Blasi/TechTudo A Receita Federal do Rio Grande do Norte abriu um leilão com artigos eletrônicos na cidade de Natal. Entre os produtos disponíveis para pessoas físicas, vale destacar um iPhone 8 Plus de 64 GB que aparece em um lote com preço inicial de R$ 500. Há ainda um iPhone XS Max com os mesmos 64 GB e valor inicial de R$ 1.200, ficando bem abaixo dos R$ 5.169 cobrados nas ofertas mais baixas do mercado eletrônico, de acordo com o Compare TechTudo. Vale ressaltar que os preços listados são apenas uma referência e podem subir conforme o interesse do público. Os produtos não possuem garantia da fabricante e a Receita também não garante seu funcionamento. Além disso, os ganhadores precisam retirar os aparelhos de forma presencial ou pagar seu transporte, já que o órgão federal não se responsabiliza pelo envio. Quer comprar celular, TV e outros produtos com desconto? Conheça o Compare TechTudo Os celulares da Apple dominam a maior parte da lista de produtos destinados a pessoas físicas. O lote 26, por exemplo, oferece um iPhone 7 Plus de 32 GB e um iPhone 8 Plus de 64 GB, juntos, pelo lance inicial de R$ 1 mil. Nas lojas online, o primeiro custa a partir de R$ 2.684, enquanto o segundo aparece por, pelo menos, R$ 2.969, de acordo com o Compare. Em relação aos lotes disponíveis apenas para pessoas jurídicas, vale destacar que costumam aparecer mais itens. Um exemplo é o número 17, que oferece 50 controles de videogame, além de um Xbox One X, acessórios e uma caixa de som da JBL – a Receita não especifica o modelo. O preço inicial para esse conjunto de produtos é de R$ 1.500. O leilão de Natal está aberto para proposta desde o último dia 4 de março, e pode receber ofertas até às 21h da próxima quarta-feira (18). Os lances em si ficam para o dia seguinte, 19 de março, às 14h, e podem ser feitos online. Como participar? A primeira fase do processo funciona para enviar propostas de valores para a Receita, com números acima daqueles indicados na lista. Entram na fase final apenas as ofertas com valores 10% abaixo da maior proposta feita para cada lote. Os selecionados recebem uma autorização digital para participar do leilão online na data indicada. O vencedor do pregão precisa pagar o valor integral oferecido por último até o primeiro dia útil seguinte ao dia do arremate. Uma opção é pagar em duas partes: 20% em um primeiro momento e os 80% restantes dentro do limite de oito dias seguidos. Para participar do leilão, o interessado deve conseguir antes um e-CAC, um certificado eletrônico emitido pela própria Receita Federal para pessoa física ou jurídica. Vale ressaltar também que os produtos destinados a PFs não podem ser revendidos, ao contrário daqueles que podem ser adquiridos por PJs. Via Receita Federal

Voltar + Cidade