Cidade 17/03/2020 11:54 Assessoria TRT divulga calendário de correições em Alta Floresta, Colíder e Peixoto de Azevedo Foto: Divulgação A Secretaria da Corregedoria do Tribunal divulgou o calendário de Correições Ordinárias para 2020. As atividades começaram neste mês de março pelas varas de Alta Floresta, Colíder e Peixoto de Azevedo (com os encerramentos previstos para ocorrerem na primeira semana de abril). Confira aqui o calendário! Os trabalhos prosseguem até novembro e contemplam todas as unidades judiciárias, incluindo as varas e as secretarias de Contadoria e de Apoio à Atividade Jurisdicional. Encerramento No encerramento das correições nas varas, o presidente e corregedor Nicanor Fávero estará à disposição dos advogados das cidades do interior às 9h dos respectivos dias para receber reclamações ou sugestões que visem ao aprimoramento dos serviços da Justiça do Trabalho. As datas e horários de atendimento aos advogados nas varas de Cuiabá e Várzea Grande ainda estão sendo definidos e serão divulgados em breve. Correição A correição ocorre com intuito de avaliar se os trabalhos realizados pelas unidades judiciais estão em conformidade com a legislação. Trata-se de uma função administrativa, voltada a verificar a regularidade da tramitação processual e a qualidade dos serviços prestados, além de corrigir eventuais erros ou abusos. O procedimento ocorre anualmente.

