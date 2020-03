Cidade 19/03/2020 10:11 Thalyta Amaral - Gazeta Digital 45 municípios de MT publicam decretos para enfrentar coronavírus Chico Ferreira Após o decreto do governo do Estado com medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus, na segunda-feira (16), 45 prefeituras publicaram decretos municipais, que, em alguns casos, incluem medidas específicas. Com dois casos da doença já confirmados em primeiro teste, as ações têm o objetivo de evitar uma crise na saúde. Municípios polo como Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá), Sinop (500 km ao norte), Alta Floresta (803 km ao norte), Poconé (104 km ao sul) e Tangará da Serra (239 km a médio-norte) já definiram as estratégias para prevenir a transmissão do vírus, assim como fortaleceram a rede de saúde básica para identificar os possíveis casos. Em São José do Rio Claro (315 km a médio-norte), o aniversário de emancipação da cidade, que seria comemorado na quinta-feira (19), foi suspenso para evitar aglomerações. Já em Santo Antônio do Leste (379 km ao sul) e Juruena (880 km a noroeste) o álcool em gel será distribuído em repartições públicas e escolas, assim como a realização de campanhas de conscientização. Entre as medidas em comum estão a suspensão de eventos públicos, adiamento de atividades com idosos e crianças, além de campanhas de conscientização sobre a importância de se lavar as mãos e usar álcool em gel. O vírus é transmitido pela saliva e outros fluidos corporais, por isso é importante manter uma distância mínima ao conversar, usar lenções descartáveis e reforçar as ações de higiene. Confira os municípios que já pulicaram decretos de ações sobre o coronavírus Acorizal

