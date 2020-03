Cidade 19/03/2020 10:23 www.mt.gov.br Secretaria de Saúde suspende a realização de cirurgias eletivas e limita visitas aos pacientes internados Foto: Reprodução A propagação vertiginosa do coronavírus no Brasil e o crescimento do número de casos confirmados da doença altera gradativamente a rotina dos serviços públicos prestados pelo Governo do Estado de Mato Grosso à população. No final da tarde desta terça-feira (17.03), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) divulgou o memorando circular N° 016/2020, com medidas restritivas que limita as visitas aos pacientes internados, adia a realização de cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais nos oitos hospitais geridos pelo Estado. De acordo com o documento, as visitas aos pacientes internados no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, H. Regional de Alta Floresta, H. Regional de Cáceres, H. Regional de Colíder, H. Regional de Sorriso, H.Regional de Rondonópolis, H.Regional de Sinop e H. Estadual Santa Casa será apenas uma vez ao dia, em horário único. A medida passa a valer nesta quarta-feira (18.03) e a validade é por tempo inderteminado. O objetivo é resguardar e proteger os pacientes que se recuperam de algum tratamento de saúde. Unidade hospitalar Horário da visita Hospital Metropolitano de Várzea Grande 16:00 às 16:30 Hospital Regional de Alta Floresta 13:30 às 14:30 Hospital Regional de Cáceres 15:00 às 15:30 Hospital Regional de Colíder 13:30 às 14:00 Hospital Regional de Sorriso 12:00 às 12:30 Hospital Regional de Rondonópolis 13:30 às 14:30 Hospital Regional de Sinop 15:00 às 15:30 Hospital Estadual Santa Casa 14:00 às 14:30 A medida faz parte das ações de enfretamento ao avanço da pandemia de coronavírus e visa à preparação das unidades de saúde para o recebimento de pacientes que obtiverem a confirmação positiva de Convid-19 ou estejam com o quadro clínico de emergência. De acordo com a Nota Informativa da SES-MT n°13, divulgada no final da tarde desta terça-feira (17.03), as equipes de vigilância monitoraram um total de 23 suspeitas em Mato Grosso. Do total de casos, sete foram descartados e 10 foram excluídos por não preencheram critérios de definição de caso para COVID-19. Os dados da Patalforma Integrada de Vigilância do Ministério da Saúde, atualizados nesta terça-feira (17.03), às 18h10, horário de Brasília, foram confirmados 291 casos para coronavírus. Além disso, são monitorados 8.819 casos, sendo que 1.890 foram descartados. No final da tarde desta quarta-feira (18.03), será divulgada mais uma Nota Informativa com os números atualizados do novo coronavírus. O documento estará disponível no site da SES, que pode ser acessado pelo link: http://www.saude.mt.gov.br/informe/584 . Recomendações e cuidados básicos:

· Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

· Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com

pessoas doentes ou com o meio ambiente;

· Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

· Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

· Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

· Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

· Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

· Manter os ambientes bem ventilados;

· Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

· Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

