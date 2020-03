Cidade 19/03/2020 10:35 Vinicius Bruno I O Livre MT tem 709 leitos de UTI a maioria está na rede privada (Foto: Mayko Toscano/ Secom-MT) Mato Grosso possui 709 leitos de UTIs entre a rede pública e a privada de saúde, sendo que a maioria está nos hospitais particulares. Para garantir mais condições para atender possíveis contagiados pelo novo coronavírus, o governo do Estado elaborou um plano de contingência que inclui a implantação de mais 70 novos leitos de UTI. Hoje, o Estado disponibiliza via SUS o total de 287 leitos. Segundo informou a Secretaria de Saúde, serão incrementados 10 leitos no Hospital Regional de Alta Floresta, 10 leitos no Hospital Regional de Sinop, 10 leitos no Hospital Regional de Rondonópolis e 40 leitos no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá. A rede privada dispõe de 422 leitos de UTI em Mato Grosso, sendo que muitos desses leitos já são contratualizados via Secretaria de Estado de Saúde. Segundo a SES-MT, a contratualização de novos leitos na rede privada ocorrerá de acordo com a necessidade – caso, avance a proliferação do vírus em Mato Grosso.

Voltar + Cidade