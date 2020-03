Cidade 20/03/2020 07:54 Augusto Pereira / SD BM Frais CBMMT Guarantã do Norte: Bombeiros militares resgatam homem depois de cinco dias de desaparecimento Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros Militar em Guarantã do Norte localizou um homem desaparecido depois de cinco dias. O CBM foi acionado para realizar a busca de um homem de 26 anos na segunda (17/03). Ele foi visto pela última vez no sábado (14) à beira de uma estrada, por um vizinho, sitiante. Sem retornar para casa até o final de domingo, a família acionou o CBM para realizar buscas na área. Na terça foi acionada a equipe de busca e salvamento de Sorriso composta pelo soldado Lima e seu cão Luke para dar apoio ao Núcleo de Bombeiros Militar de Guarantã do Norte. As buscas se iniciaram com a chegada da guarnição, por volta das 15h40, se concentrando no último ponto de avistamento da vitima. Os bombeiros finalizaram a busca por volta das 19h30, com retorno ao núcleo para análise de topografia. No segundo dia de buscas (18) a guarnição retornou ao local e iniciou os trabalhos em uma nova área de mata e serra, contando com o apoio do soldado Wittes que realizou uma busca aérea utilizando um paramotor (equipamento próprio) em região de pastagens. As buscas foram finalizadas por volta das 19h, sem êxito. No terceiro dia (19), após decidirem nova área de busca, a guarnição retornou ao local e a vítima foi localizada com vida por volta das 8h30 em região de pastagens. O rapaz apresentava desidratação e lesões por todo o corpo. A vítima foi conduzida para um hospital no município de Novo Mundo onde recebeu cuidados médicos. Segundo a vitima ele bebia água das folhas das plantas e comia raízes.

