Concursos e processos seletivos são suspensos em MT para evitar aglomerações

Três concursos públicos e dois processos seletivos foram suspensos em Mato Grosso, nesta semana, para evitar aglomeração de pessoas no período de prevenção ao Covid-19. A suspensão aconteceu em cinco municípios.

As decisões tomadas após o decreto do governo do estado, que estabelece medidas preventivas ao contágio da doença.

Em Mato Grosso, não tem nenhum caso confirmado da doença até esta quinta-feira (19). A Secretaria Estadual de Saúde monitora 25 casos suspeitos.

O concurso público para 48 vagas da Prefeitura de Novo Horizonte do Norte, a 663 km de Cuiabá, aconteceria no dia 5 de abril. Uma decisão publicada, na quarta-feira (18), no decreto municipal que determina medidas preventivas ao vírus suspende a data da prova por tempo indeterminado. As atualizações do edital são publicadas no site da banca organizadora.

Outro concurso que está suspenso é o da Prefeitura de Mirassol D'Oeste, a 329 km da capital, com 193 vagas de salários de até R$ R$ 18.728,15. O município também cancelou a prova por tempo indeterminado. A prova também aconteceria no dia 12 de abril.

As provas objetivas do processo seletivo para 27 vagas da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, já foram realizadas. No entanto, o município suspendeu as próximas etapas do cronograma, por tempo indeterminado.

A Câmara Municipal de Várzea Grande também cancelou, temporariamente, o processo seletivo para contratar garçom, vigilante e auxiliar de serviços gerais. O cancelamento foi devido a suspensão dos trabalhos administrativos e legislativos da órgão para prevenção contra a propagação do Covid-19.

As provas do concurso público da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para provimento de 29 vagas nos Câmpus de Cuiabá e do interior do estado, também devem ser adiadas.

A banca organizadora publicou, nesta quinta-feira (19), uma retificação no edital adiando o período de inscrições, que estava previsto para a última segunda-feira (16). No entanto, a retificação alterou o início do período para o dia 31 de março.

As provas aconteceriam no dia 17 de maio, mas com as alterações no cronograma, essa data também deve ser mudada.