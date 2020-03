Deputado defende união da classe política para enfrentar o coronavírus

O deputado federal, José Medeiros (Podemos), reitera os pedidos de medidas de flexibilização tributária ao governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), no sentido de minimizar os impactos que já estão sendo sentidos com a chegada do novo coronavírus, o COVID-19. Medeiros solicita ao gestor estadual que se junte a toda classe política em um sentido de irmandade e solidariedade para com a população, sem que haja distinção sobre qual esfera de poder tenha atribuição, mas que todos possam somar forças para amparar toda sociedade. A mesma solicitação foi feita ao presidente Jair Bolsonaro.

O parlamentar esclarece que a discordância sobre a questão da eleição suplementar surgiu em um momento em que o governador demonstrou mais preocupação com aspectos de ordem política do que na proposição de medidas no âmbito do combate à pandemia do COVID-19. Medeiros exemplifica que, para além da saúde pública, a economia já começa a sofrer o impacto desse problema mundial. “No Norte de Mato Grosso existem já plantas frigoríficas que colocaram os seus colaboradores em férias coletivas. É necessário impedir que isso provoque em um abalo econômico e social no estado em particular em segmentos mais fragilizados da sociedade”.

Medeiros reitera que não tem intuito de alimentar confronto algum com o governador e se coloca à disposição para constituição de uma ampla força-tarefa que facilite ao máximo a implementação e cumprimento das medidas que foram anunciadas pelo Executivo Estadual. O deputado espera que o gestor estadual possa estar desprovido de qualquer outro sentimento que não seja o resguardo dos mato-grossenses, isentando empresas e pessoas de cobranças de impostos no período de quarenta para que os empregos sejam mantidos e que os cidadãos não percam o seu controle financeiro. “É natural o aumento dos custos domésticos nesse momento de quarentena. Muitos ficarão impedidos de trabalhar e terão uma queda brusca em sua renda”, frisou o parlamentar.

Tão somente no sentido de colaborar, Medeiros reafirma que é um parceiro do governador, assim como é toda bancada federal. Ele destaca o apoio dos senadores e deputados federais à gestão Mauro Mendes e o papel importante que a bancada teve no início do governo, onde a crise econômica do estado era aguda. “Ajudamos a superar a crise aguda no início do governo Mauro Mendes. Reafirmo a minha disposição para atuar como aliado do governador. Tenho convicção que o governador Mauro Mendes não poupará sacrifícios e nem omitirá esforços para provar mais uma vez ao povo de Mato Grosso sua rara capacidade de governar”, concluiu José Medeiros.