Cidade 20/03/2020 15:40 RdNews Prefeito de Paranaíta monta barreira para monitorar entrada da população Preocupado com a transmissão do coronavírus, o prefeito de Paranaíta (839 Km de Cuiabá) Tony Rufatto (PSDB) determinou a instalação de uma barreira na entrada do município. De acordo com o tucano, a partir das 12h desta sexta (20), a barreira irá abordar todos que estiverem entrando na cidade. A prefeitura vai contar com o apoio da Vigilância Sanitária, da secretaria municipal de Saúde e das polícias Militar e Civil. “Não é para amedrontar, mas, simplesmente, abordar as pessoas e perguntar de onde estão vindo, qual o Estado. Precisamos saber se os moradores que estão voltando de viagem estavam em Estados mais afetados com coronavírus”, disse Tony, em live divulgada nas redes sociais. O prefeito reforçou que vai implantar quarentena no município. No vídeo, também faz um apelo aos munícipes que estão voltando de viagem, para que tenham consciência. Tony também relatou que entrou em contato com o prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra (MDB), para que o gestor da cidade vizinha monitore o aeroporto e a estrada que dá acesso ao município. Oficialmente, Mato Grosso tem apenas um caso confirmado. Em 16 de março, o paciente de Cuiabá testou positivo para o Covid-19 em exame realizado por um laboratório particular, porém, uma nova amostra foi coletada e analisada pelo Lacen, que confirmou o diagnóstico.

Voltar + Cidade