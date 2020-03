Cidade 21/03/2020 05:08 Flávia Borges, G1 MT Governo de MT cogita usar forças de segurança para que pacientes com suspeita de coronavírus cumpram quarentena Foto: Bruno Bortolozo/ TVCA O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, afirmou nesta sexta-feira (20) que as forças de segurança do estado podem ser acionadas para obrigar que pacientes suspeitos de terem Covid-19 cumpram a quarentena de 14 dias estabelecida por meio de decreto. “É uma possibilidade e o governador Mauro Mendes já cogita essa hipótese”, disse ele em coletiva de imprensa realizada nas redes sociais. Até o momento, segundo ele, um caso de Covid-19 foi confirmado em Cuiabá e outros 73 casos são monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde e aguardam o resultado de exame para comprovar ou descartar a presença de coronavírus. Desse total, 40 exames já estão sendo realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen), na capital. Os demais já haviam sido encaminhados para São Paulo (SP) e devem ficar prontos em até 72 horas. O secretário destaca que cerca de 85% dos casos devem ser considerados leves e vão ser tratados em casa. Somente serão atendidos nos hospitais os pacientes considerados graves. Os números divulgados pelas secretarias estaduais e o Ministério da Saúde não são necessariamente iguais, já que os órgãos têm horários e procedimentos distintos para apresentação de seus boletins diários. Os casos suspeitos estão nos seguintes municípios: Cuiabá (27)

Araputanga (1)

Aripuanã (3)

Cáceres (2)

Campos Novo do Parecis (3)

Campo Verde (2)

Comodoro (1)

Ipiranga do Norte (1)

Juína (1)

Juruena (1)

Lucas do Rio Verde (6)

Nova Monte Verde (1)

Nova Xavantina (2)

Novo Horizonte do Norte (1)

Pedra Preta (1)

Peixoto de Azevedo (1)

Poxoréu (1)

Primavera do Leste (2)

Rondonópolis (5)

São José do Rio Claro (2)

Sinop (2)

Tangará da Serra (3)

Várzea Grande (4) Os outros dois casos suspeitos que apresentaram diagnóstico positivo em laboratórios privados, sendo um em Cuiabá e um em Rondonópolis, aguardam a realização de exames de contraprova no Lacen MT, para validação do resultado divulgado ou que apresentem documentação comprobatória dos laboratórios de referência nacional validando suas análises.

