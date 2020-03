Cidade 22/03/2020 16:07 Redação: Nativa News Prefeitura de Nova Monte Verde registra BO após sal ser jogado na cabeceira da ponte sobre o Rio Apuí 2 Divulgação Após um suposto ato de vandalismo denunciado na manhã deste domingo (22), o secretário de obras do município de Nova Monte Verde regsitrou um boletim de ocorrências denunciando o ato na rodovia MT-208, entre os municípios de Nova Monte Verde e Apiacás. Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, sal foi jogado na cabeceira da ponte de concreto sobre o Rio Apuí 2, após o trevo do Apiacás , onde foi feito o serviços de encabeçamento da ponte pela prefeitura. O ato impede que o chão seque, assim provocando atoleiros. A via está patrolada, sem problemas de passagem, questionada sobre ser um ato político, a administração pública disse acreditar que não. Em contato com a prefeita, Beatriz de Fátima Sueck Lemes, ela confirmou o ocorrido. "Recebemos a denúncia logo pela manhã, o Devanir foi averiguar e acionamos a polícia", apontou a prefeita, frisando que "é um ato irresponsável, não sei qual o objetivo de não querer que a estrada seque, pois é a passagem de veículos e principalmente ambulâncias, nesse período de alerta que vivemos com o coronavírus". O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Judiciária Civil

