Sindalcool doa 200 mil litros de álcool 70% ao Governo de Mato Grosso

Governo vai distribuir entre hospitais, postos de saúde e outras áreas prioritárias

Atendendo a um pedido do Governo de Mato Grosso, as indústrias ligadas ao Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso (Sindalcool/MT) estão produzindo álcool 70% para serem distribuídas em áreas emergenciais, com intuito de conter o avanço do Covid-19. O primeiro carregamento, com 15 mil litros em mais de 800 garrafões, foi entregue neste sábado (21), na sede do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Cuiabá.

Jorge dos Santos, diretor executivo do Sindalcool, explicou que a as 12 usinas ligadas ao sindicato, atenderam de imediato a determinação do Governo do Estado. “Todas as associadas se juntaram para doar o álcool 70%, que equivale ao álcool em gel”, explicou. “Como estamos na entressafra, estamos doando o estoque que temos, e mesmo assim atingimos número maior que em outros estados”, concluiu.

Para que todo esse volume chegue para os locais determinados pelo Governo de Mato Grosso, foi feita uma parceria com várias entidades e empresas, como Águas Puríssima, Tintas Maxvinil, Corpo de Bombeiros, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Polícia Militar, entre outros. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão auxiliando no carregamento e garantindo a segurança no transporte entre as usinas e o envasamento, que será feito pela Puríssima e pela Maxvinil. A UFMT fará análises para garantir a pureza do produto para serem usados dentro das unidades hospitalares.

“Nós vamos priorizar aqueles profissionais que estão lidando na linha de frente do Coronavírus”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico Cesar Miranda. “Os primeiros 15 mil litros já serão distribuídos hoje para hospitais e para a Polícia Militar e à medida que o restante do álcool for chegando e envasado irá chegar até a população”, complementou.

A primeira remessa emergencial do álcool foi feita em galões doados pela Água Purissima para chegarem mais rapidamente aos hospitais. O secretário ainda destacou que a população precisa evitar o contato social e fazer a lavagem das mãos, que pode ser feita com água e sabão. Já os profissionais da saúde precisam estar constantemente desinfetando as mãos e o álcool em gel ou álcool 70% são fundamentais para garantir mais rapidez nos atendimentos. A operação irá continuar durante a semana, com os carregamentos sendo feito em lotes, mas garantindo que não falte o produto.

O primeiro lote veio da Usina Barralcool, em Barra do Bugres, e o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges, explicou que a operação começou ontem no transporte da carga até Cuiabá. “Hoje vamos garantir a distribuição nos hospitais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que estão trabalhando diretamente na prevenção e controle do Covid-19”, destacou.

Para o presidente do Sindalcool/MT, Silvio Rangel, esta ação vai ajudar a minimizar os impactos da pandemia em Mato Grosso. “Cada um de nós tem que fazer a sua parte para ajudar no combate ao coronavírus. Além dessa doação, estamos fazendo um trabalho interno com nossos colaboradores para a prevenção da doença”, pontuou.