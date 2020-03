Cidade 23/03/2020 08:39 Olhar Digital Sintomas iniciais da Covid-19 podem incluir problemas digestivos © Getty Images Um estudo conduzido por pesquisadores chineses e publicado na quinta-feira no Jornal Americano de Gastroenterologia, indica que problemas gastrointestinais como diarreia, vômito e dores abdominais podem ser indicativos iniciais da Covid-19. Pesquisadores analisaram 204 casos na província de Hubei, na China. Lá, descobriram que quase 50% deles tinham esses sintomas. Além disso, os pesquisadores descobriram que os pacientes que reportaram esses sinais tiveram uma forma mais severa da doença. Confira o mapa do coronavírus COVID-19 no Brasil:

