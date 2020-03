Cidade 23/03/2020 20:25 R7 Número de mortes por coronavírus no Brasil sobe para 34 e 1.891 infectados Cadu Rolim/Fotoarena//Estadão Conteúdo O número de óbitos causados pela pandemia de coronavírus no Brasil subiu para 34 nesta segunda-feira (23). Há ainda 1.891 casos confirmados da doença, de acordo com os dados mais atualizados do Ministério da Saúde. Até a noite de ontem (22), o país tinha 1.546 casos e 25 mortes confirmadas em decorrência do coronavírus. O Estado de São Paulo segue como o principal foco do coronavírus no Brasil, com 745 casos confirmados e 30 mortes. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, que soma 233 pacientes positivados para o vírus e quatro óbitos. Há também 128 casos confirmados no Estado de Minas Gerais e 133 no Distrito Federal, sem vítimas fatais. Confira a publicação

