Cidade 25/03/2020 09:47 Assessoria Prefeitura de Nova Monte Verde inicia higienização e desinfestação nas principais avenidas Foto: Divulgação - Assessoria A Prefeitura de Nova Monte Verde iniciou neste terça-feira, 24, o processo de desinfestação e higienização nas avenidas da cidade. Uma equipe da secretaria de Obras trabalha apoiando a secretaria de saúde no combate ao coronavírus O procedimento é para desinfectar a parte de maior fluxo de pessoas. Para manter estes locais limpos e higienizados. Esse serviço deverá ser realizado diariamente. A medida também se estenderá para outros pontos, conforme a necessidade.

Nova Monte Verde conta neste momento com um caso confirmado de contaminação de coronavírus.

A prefeitura informa que o quadro da paciente é estável, permanece em quarentena e em acompanhamento médico diário, o quadro de saúde está evoluindo bem. Diante deste caso confirmado, a prefeitura reforça a importância que todos permaneçam em suas casas, agora temos a certeza que o vírus COVID19 está em circulação em nossa cidade. Intensifiquem as medidas de higiene, lavagem das mãos e desinfecção de superfícies, uso de álcool gel. Os grupos de risco como idosos, crianças e gestantes NÃO SAIAM DE CASA, se apresentarem algum sintoma respiratório entrem em contato via telefone com as unidades e médicas para saber da necessidade de se dirigir a Unidade Mista. Telefones: (66) 3597-1272 PSF I (66) 3597-1605 PSF II (66) 3597-1570 PSF III (66) 3597-1700 ou 192 Unidade Mista

