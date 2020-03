Cidade 25/03/2020 10:04 Assessoria Brasil registra queda de consumo de energia elétrica a partir do início da quarentena Foto: Reprodução - Internet Dados parciais divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -- CCEE apontam para a queda de consumo de energia dos brasileiros desde a última terça-feira (17), quando foi instaurada a quarentena como medida oficial de contenção ao Covid-19.

De acordo com as informações da organização, na comparação dos dias úteis (16 a 20 de março) em relação aos mesmos da semana anterior, houve uma crescente redução no consumo de energia elétrica.

Na terça-feira (17), já valendo as medidas de restrição impostas pelo Governo Federal, a queda do consumo foi de 0,7% em relação ao mesmo dia da semana anterior, com carga de 67.731 MW médios. Na quarta (18) e quinta-feira (19), essa diminuição se acentuou para 1,9% e 4,6%, com 67.585 MW médios e 66.060 MW médios, respectivamente, na mesma base de comparação.

E na última sexta-feira (20), quando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro também já haviam anunciado novas medidas restritivas, a queda foi bem mais acentuada: de 8,7%, com consumo de 63.718MW médios.

Ontem, segunda-feira, 23, por exemplo, a carga média de energia elétrica no País, no horário das 9h00, quando geralmente cresce a demanda por energia, foi de 61.999 MW médios, uma redução de 18,6% em relação ao mesmo horário da segunda-feira da semana passada. Já no horário das 14h00, quando ocorrem os picos de consumo, a redução foi de 18,8%, mesmo patamar, com carga de 67.164 MW médios.

"Os índices refletem uma tendência de queda mais acentuada do consumo de energia elétrica nos próximos dias, consideradas as medidas restritivas que estão sendo anunciadas pelas autoridades no âmbito federal, estadual e municipal. Mas teremos ainda de acompanhar esse comportamento para dimensionar de forma mais efetiva seu impacto tanto para o setor elétrico quanto para os segmentos econômicos que dele dependem", explica o presidente do Conselho de Administração da CCEE, Rui Altieri.

Voltar + Cidade