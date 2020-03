Cidade 30/03/2020 08:05 MT tem 16 casos confirmados de Covid-19, diz governo Na sexta-feira a Secretaria de Saúde Estadual (SES) havia confirmado 11 casos de coronavírus em Mato Grosso. Foto: Tchélo Figueiredo/SES-MT Mato Grosso tem 16 casos confirmados de coronavírus, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesse domingo (29). Dessa forma, o número de casos subiu no estado, já que anteriormente, até sexta-feira (27), a Secretaria de Saúde Estadual (SES), que adota os mesmos dados do Ministério da Saúde, havia confirmado 11 casos de coronavírus em Mato Grosso. Oito deles são em Cuiabá, dois em Várzea Grande, região metropolitana da capital, e um em Nova Monte Verde, a 920 km de Cuiabá. Dentro os pacientes diagnosticados com Covid-19 em MT, apenas uma mulher está internada em Cuiabá. Os demais seguem em isolamento em casa. Em MT, conforme o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, a transmissão já é considerada comunitária, quando não se tem a origem do foco. Outros 556 casos são investigados pela secretaria por serem suspeitos do Covid-19. Dos pacientes com suspeita de Covid-19, 28 estão internados em Cuiabá, sendo que 10 deles em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sete em Sorriso, cinco em Tangará da Serra e dois em Barra do Garças. A SES reforça que atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por Covid-19. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Ações diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios: Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão

Usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente.

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

Desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo coronavírus.

