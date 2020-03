Cidade 31/03/2020 14:34 Nexa e Prefeitura Municipal de Aripuanã unem esforços no combate a COVID-19 Reprodução Reafirmando seu compromisso com o município e população aripuanense, a Nexa oficializou, na última semana, um Termo de Cooperação na união de esforços com a Prefeitura de Aripuanã. Diante da pandemia gerada pelo novo coronavírus, a empresa está tomando uma série de medidas de prevenção para proteger a saúde e a segurança de seus empregados, próprios e terceiros, suas famílias e comunidade. Além do comitê corporativo, formado para gerir os procedimentos preventivos em suas operações e escritórios, foi instituído um Comitê de Ajuda Mútua, envolvendo lideranças e profissionais da saúde das empresas que estão atuando nas obras de implantação do Projeto Aripuanã. Uma série de medidas de precaução em relação a COVID-19 já estão sendo executadas, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Um exemplo disso é o cancelamento de viagens de colaboradores da empresa e de prestadores de serviços para Aripuanã, assim como a manutenção de profissionais de outras regiões do país em isolamento por 14 dias antes de qualquer contato com demais pessoas. Além disso, a empresa tem monitorado constantemente o estado de saúde de seus empregados, com assistência médica 24h em adição às medidas de higiene já realizadas. “Entendemos que este é um momento de fortalecermos ainda mais nossos laços, de unir forças para enfrentar os desafios impostos pela COVID-19. O que nos move nessa direção é muito mais do que um sentimento de solidariedade e cooperação, é a convicção de nossa responsabilidade com todos aqueles que aqui vivem, incluindo nossos colaboradores, nossos familiares e nossos amigos”, afirma o gerente geral de Mineração do Projeto Aripuanã, Rodrigo Fonseca. Até o momento não há nenhum caso confirmado de coronavírus registrado entre os empregados, próprios ou terceiros, em Aripuanã. Confira as medidas preventivas adotadas pela Nexa contra a disseminação da COVID-19 e que irão apoiar o município no combate ao novo vírus. Financeiro – aporte voluntário de R$500.000,00 para utilização do município em ações específicas de prevenção e combate ao coronavírus, além da disponibilização de R$668.571,18 para a saúde pública referente ao Termo de Cooperação Técnico-Financeira firmado em 2019 com a prefeitura. Suporte logístico e insumos – Termo de Cooperação para disponibilização de UTI aérea para atendimento da comunidade em casos de urgência e emergência relacionados ao COVID-19 e doação de mil testes rápidos para coronavírus, além de insumos hospitalares. Gestão – formação de comitê conjunto entre Nexa e Secretaria Municipal de Saúde de Aripuanã para acompanhamento da evolução da pandemia e alinhamento das medidas definidas pelo Ministério da Saúde. Prevenção e conscientização – para reforçar as medidas de prevenção, a Nexa em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, está veiculando nos meios de comunicação locais uma campanha preventiva, além do reforço das ações com empregados, próprios e terceiros; higienização constante de todos os ônibus, que também passaram a circular com álcool gel em seu interior; instalação de dispositivos com álcool gel nas dependências da empresa; intensificação da limpeza e higienização de áreas da Nexa e empresas terceirizadas e execução de plano de ação detalhado para medidas de profilaxia. Corporativo – aplicação de home office para atividades administrativas; suspensão de visitas e treinamentos; realização de reuniões de trabalho on-line e, caso sendo presencial, com número limitado de pessoas, como medida de apoio para evitar a dispersão do vírus nos locais de trabalho e liberação de empregados classificados em grupos de vulnerabilidade para retorno a suas cidades de origem.

