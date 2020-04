Cidade 03/04/2020 21:14 MTEsporte COVID 19 - Profissionais de Educação Física são convocados para atuarem no combate O CREF17/MT através de sua pagina oficial emitiu um comunicado oficial a todos os profissionais da Educação Física para que realizem os seus cadastros junto ao Ministério da Saúde para estarem prontos para o combate ao Covid 19. Assim como os demais profissionais da saúde, todos os Profissionais de Educação Física foram convocados pelo Ministério da Saúde para se capacitarem nos protocolos oficiais de combate ao novo coronavirus (COVID19) – Portaria 639/2020 do Ministério da Saúde. Todos os Profissionais de Educação Física deverão preencher o formulário eletrônico através do link https://registrarh-saude.dataprev.gov.br/cadastro e manter as informações atualizadas, para que possa obter a capacitação em curso à distância promovido pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV), que emitirá um certificado. O cadastro e capacitação são obrigatórios; mas ao se cadastrar você terá opção de contribuir ou não nas mais diversas áreas de serviço à sociedade.

