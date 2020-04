Nova Monte Verde: Novo decreto prevê retomada das sessões de licitação e suspende aulas até o dia 30 de abril.

Através do decreto n. 42/2020, baixado neste domingo (05), a prefeitura de Nova Monte Verde prorrogou os prazos dos decretos 36 e 37, relacionados as medidas exepcionais de carácter temporário para enfrentamento da pandemia decorrente do covid-19 (novo coronavírus).

O decreto 42 prevê a retomada das sessões de licitação do município e suspende as aulas até o dia 30 de abril de 2020. Permanecem inalteradas as demais regras dos Decretos 036/2020 de 18 de março de 2020 e 037/2020 de 22 de março de 2020 (alterado pelo Decreto nº 038/2020 de 27 de março de 2020).